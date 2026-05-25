Trafikte Yeni Dönem: Radar Noktaları Artık Telefonda Görülecek

Kurban Bayramı öncesi yollarda yoğunluk artarken, sürücüleri yakından ilgilendiren dikkat çekici bir uygulama devreye alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, radar denetim noktaları ile Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) alanlarının artık mobil uygulama üzerinden anlık olarak görüntülenebileceğini açıkladı.

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, yolculuk yapacakları güzergahlardaki radar ve denetim noktalarına tek tıkla ulaşabilecek. Sistemin, özellikle bayram trafiğinde sürücülerin daha dikkatli hareket etmesini sağlaması hedefleniyor.

Bakan Çiftçi’nin yaptığı açıklamaya göre bilgiler, “HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması” üzerinden paylaşılacak. Uygulamada radar noktalarının yanı sıra kontrol noktaları ve hız koridorları da ayrı ayrı listelenecek.

Yetkililer, uygulamanın temel amacının sürücülere ceza yazmak değil, trafik güvenliğini artırmak olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Tuzak radar anlayışıyla değil, önleyici ve şeffaf denetim anlayışıyla hareket ediyoruz” mesajı verildi.

Yeni sistem sayesinde sürücüler, seyahat öncesi güzergah seçerek hangi bölgelerde radar uygulaması bulunduğunu görebilecek. Uygulama ekranlarında radar denetim alanları, kontrol noktaları ve hız koridorlarının detaylı şekilde yer aldığı görüldü.

Bayram tatili için yola çıkacak vatandaşların, uygulama üzerinden güzergahlarını kontrol ederek daha güvenli ve kontrollü seyahat etmelerinin amaçlandığı belirtildi.



"Tuzak radar" anlayışıyla değil; önleyici,… pic.twitter.com/p3BiX5RkHh — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 24, 2026




