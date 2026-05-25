131 Promil Alkollü Çıktı, Cezayı Duyunca Şaşkına Döndü

Isparta’da hafta sonu gerçekleştirilen trafik ve alkol uygulamalarında dikkat çeken anlar yaşandı. Gece saatlerinde İstiklal Mahallesi 1109 Sokak üzerinde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen H.A. isimli kadın sürücünün yapılan alkol kontrolünde 1.31 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan işlem başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün cezayı duyduğunda beklenmedik şekilde sakin tavırlar sergilediği öğrenildi. İddiaya göre sürücü, cezanın miktarını duyunca evrakları rahat tavırlarla imzaladı.

Ancak polis ekiplerinin ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını söylemesi üzerine olayın seyri değişti. Ekiplerin, “Bu süreçte araç kullanmanız halinde yaklaşık 200 bin lira ceza uygulanır” uyarısında bulunmasının ardından sürücünün, “Oha, ya lütfen yapma lo” diyerek şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Uygulama noktasında yaşanan diyaloglar çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekerken, sürücü işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezine götürüldü.



