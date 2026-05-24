Diyaliz Hastası İmamın Hukuk Mücadelesinde Karar Çıktı

Isparta’da görev yeri değiştirilen imam-hatip Hasan Hüseyin Beşli’nin açtığı dava mahkeme tarafından sonuçlandırıldı. Mahkeme, yapılan işlemi hukuka aykırı bularak iptal ederken, Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun da tedavi gördüğü hastanede Beşli’yi ziyaret etti.

Haftada 3 gün diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Direkli Köyü Camii imam-hatibi Hasan Hüseyin Beşli, Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde ziyaret edildi. Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun, geçmiş olsun dileklerini ileterek mahkemenin verdiği kararın önemli bir hukuk kazanımı olduğunu ifade etti.

Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma gerekçe gösterilerek görev yeri değiştirilen Beşli’nin açtığı davada mahkemenin yürütülen işlemi hukuka aykırı bulduğu belirtildi. Açıklamada, kararın yalnızca bir personeli değil, tüm din görevlilerini ilgilendiren önemli bir emsal niteliği taşıdığına dikkat çekildi.

Sendika tarafından yapılan değerlendirmede, “Hiçbir çalışan somut ve adil gerekçeler olmadan mağdur edilemez. Görev yeri değişiklikleri bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılamaz” ifadelerine yer verildi. Hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yapılan açıklamada, çalışanların haklarının korunmasının temel öncelik olduğu kaydedildi.

Diyanet-Sen’in din görevlilerinin hak mücadelesinde personelin yanında olmaya devam edeceği belirtilirken, mahkeme kararının ardından Hasan Hüseyin Beşli’nin yeniden görevine iade edileceği öğrenildi.

Ziyaret sonunda sendika yönetimi tarafından Beşli’ye geçmiş olsun dilekleri iletilirken, sağlık sürecinin yakından takip edildiği ifade edildi.



