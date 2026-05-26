400 Yıllık Kadim Gelenek Isparta’da Yeniden Yaşatıldı

Isparta’da asırlardır sürdürülen Yörük kültürünün en önemli miraslarından biri olan “Kurban İndirme Töreni”, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gökçay Mesireliği’nde düzenlenen etkinlikte yaylalarda yetiştirilen kurbanlıklar, davul-zurna ve tekbirler eşliğinde karşılandı.

Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yörük kültürünü yansıtan renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte keçi sürüleriyle yapılan yürüyüşler, halk oyunları gösterileri ve geleneksel kıyafetler büyük ilgi gördü.

Vali Abdullah Erin yaptığı paylaşımda, Kurban İndirme Geleneği’nin birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, “400 yıllık kadim bir geleneği hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Bu kültürü yaşatan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gökçay Mesireliği’nde başlayan program kapsamında kurbanlıklar daha sonra Keçeci Mahallesi’nde sahiplerine teslim edildi. Etkinlik boyunca vatandaşlar hem geleneksel kültürü yakından tanıma fırsatı buldu hem de bayram öncesi manevi atmosferi birlikte yaşadı.

Renkli görüntülere sahne olan törende deve, atlı kortejler, mehter gösterileri ve yöresel halk oyunları da dikkat çekti. Isparta’nın köklü kültürel değerlerini yansıtan etkinlik, vatandaşlardan tam not aldı.

Vali Erin, Kurban Bayramı’nın Isparta’ya, Türkiye’ye ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.









