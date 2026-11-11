Isparta Valiliği Basın Duyurusu

PDF Basın Bülteni Eklendi PDF DOSYASINI AÇ

Isparta Valiliği Basın Duyurusu
mailbot haberleri
105 Okunma
0
PDF Basın Bülteni Eklendi

PDF DOSYASINI AÇ
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
COP31’de Geleceğin Çevre Bilinci Masaya Yatırıldı
Isparta 32 Spor’da Hedef Menemen FK Deplasmanından 3 Puanla Dönmek!
Isparta Esnafından Dijital Dönüşüm Hamlesi: "Yarının Ticaretinde Güçlü Yer Almalıyız"
Çünür Tepesi'nde 360 Derece Isparta Dönemi: Şehrin Silüeti Değişiyor!
Isparta’da Tırdan Düşen Ayva Kasaları Yola Saçıldı
Isparta’da 18 bin fidan toprakla buluştu: Gönen’de 2 bin 500 fidan dikildi
Isparta’da kaçak avcı fotokapana yakalandı!
Isparta’da traktör kazası: 1 Kişi hayatını kaybetti
Isparta’da Meydan AVM karşısındaki riskli yapı yıkılıyor
2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Akaryakıta indirim geliyor! Benzin ve motorinde tarih belli oldu
Isparta afetlere ne kadar hazır? Uzmanlar aynı masada buluştu
Isparta’da taksi durağında patlama! Bir kişi ağır yaralandı
Isparta’da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Isparta’da Atatürk için duygu yüklü anma programı
Sigara ve alkole zam beklentisi! Aralık ayında artış var mı?
Isparta’da tüp Antalya’dan 500 TL daha pahalı!
Isparta-Burdur yolunda feci kaza! 1’i ağır 3 yaralı
Sokakta sahipsiz köpek görenler 112’yi arasın! Bakan Çiftçi’den çağrı
Dereboğazı yolunda JCB yükleyici ters döndü
Isparta’da otobüslerde nakit ödeme dönemi sona eriyor!
Isparta’da saat 09.05’te hayat durdu! Atatürk saygıyla anıldı
Burdur Şeker Fabrikası’nda bıçaklı kavga! Sıra tartışması kanlı bitti
Isparta Canlı Hayvan Pazarı 33 gün sonra yeniden açıldı
Türkiye’de 58 bin trafik levhası kaldırıldı!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Isparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programıIsparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programı
Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler
Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
Isparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programıIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerÖlmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da kamyonetten otomobile dönüşüm! Ticari aracınızı otomobile çevirin
Isparta’da kamyonetten otomobile dönüşüm! Ticari aracınızı otomobile çevirin
Isparta Oto Galeri Arayanların Adresi: Kutlu Otomotiv
Isparta Oto Galeri Arayanların Adresi: Kutlu Otomotiv
Isparta’da 9 odalı mantar tesisi yılda 30 ton üretim yapıyor
Isparta’da 9 odalı mantar tesisi yılda 30 ton üretim yapıyor