Bugün, 11.11.2026 13:09
Isparta
Yükleniyor...
Toggle navigation
BIST
▲
11773.2
%0.95
EURO
▼
55.9895
%-0.16
Altın
▲
6539.166
%0.43
USD
▼
50.2321
%0
ISPARTA
SON DAKİKA
TÜRKİYE
Firma Rehberi
İlanlar
GALERİ
VİDEO
12:25
/
Isparta’da taksi durağında patlama! Bir kişi ağır yaralandı
11:55
/
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
23:25
/
Isparta’da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
22:43
/
Isparta Ticaret Borsası heyetinden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret
Günün Manşetleri
Anasayfa
mailbot haberleri
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
mailbot haberleri
Tarih:
11.11.2026 11:55
38 Okunma
0
F
X
W
A-
A+
Google Haberler
Isparta Haber'i Takip Et
Son dakika gelişmelerini kaçırmayın.
Takip Et
F
X
W
P
Yazdır
‹
ÖNCEKİ HABER
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0
Yorum Ekle
Facebook
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TÜMÜ
FOTO GALERİ
Isparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programı
Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler
Ölmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlar
REKLAMLAR
❮
❯
POPÜLER HABERLER
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da kamyonetten otomobile dönüşüm! Ticari aracınızı otomobile çevirin
Isparta’da 9 odalı mantar tesisi yılda 30 ton üretim yapıyor
Son Dakika
Haber Arşivi
Künye
İletişim
Kullanım Politikası
RSS
Facebook
Instagram
Copyright © 2026 ISPARTA HABER
- Tüm hakları saklıdır.
Isparta Haber ve Reklam Ajansı
Bu sitede yayınlanan içerikler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Hak ihlali, düzeltme ve tekzip talepleri için:
haber@ispartahaber.com.tr
Isparta Haber
|
Kullanım Politikası ve Gizlilik Bildirimi