Zeytinyağında KDV Kalkıyor! Hükümetten Karar Çıktı

Madrid – Zeytinyağı fiyatlarının aşırı kuraklık nedeniyle yükselmesi üzerine, İspanya hükümeti önemli bir adım atarak bu üründeki Katma Değer Vergisi'ni (KDV) kaldırma kararı aldı. Bütçe Bakanlığı, Pedro Sanchez hükümetinin aldığı bu kararı duyurdu ve Temmuz ayından itibaren zeytinyağının KDV'sinin yüzde 0 olarak uygulanacağını bildirdi.

Kararın Detayları

Hükümet sözcüsü Pilar Alegría, zeytinyağının "temel ihtiyaçlar grubuna" kalıcı olarak dahil edilmesiyle, bu kararın tüm İspanyollar için büyük bir müjde olduğunu belirtti. Alegría, KDV'nin kaldırılmasının İspanya'daki önemli bir ürün olan zeytin sektörünü destekleyeceğini ve zeytinyağı tüketimini teşvik edeceğini vurguladı. Gelecek hafta Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak bu önlemle, zeytinyağı süper indirimli KDV oranından kalıcı olarak yararlanacak.

Geçmiş ve Mevcut Durum

İspanya'da ekmek, meyve ve sebze gibi diğer temel ihtiyaç maddeleri genellikle yüzde 4 KDV ile vergilendirilirken, yüksek enflasyon dönemlerinde bu oran yüzde 0'a indirilebiliyor. 2023 yılında, hükümet zeytinyağı için uygulanan KDV oranını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürmüş ancak bu, fiyatların yükselmesini durduramamıştı.

Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'ne göre, dünya zeytinyağının yaklaşık yüzde 50'sini tedarik eden İspanya, kişi başına yılda 14 litre tüketimle bu ürünün lider tüketicisi konumunda bulunuyor. Ancak son yıllarda özellikle Endülüs'te yaşanan aşırı sıcak dalgaları ve yağış eksikliği, zeytinyağı üretiminin düşmesine ve fiyatların yükselmesine neden oldu.

Üretim ve Gelecek Beklentiler

Tarım Bakanlığı verilerine göre, 2022-2023 sezonunda zeytinyağı üretimi, bir önceki sezona göre neredeyse yarı yarıya düştü. Önümüzdeki yıllarda üretimin toparlanması bekleniyor. Ancak mevcut durumda, hükümetin KDV'yi kaldırma kararı, hem üreticilere hem de tüketicilere bir nebze olsun rahatlama sağlayacak.

Bu karar, İspanya'nın zeytin sektörünü desteklemek ve zeytinyağı tüketimini artırmak adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İspanyolların temel besin kaynaklarından biri olan zeytinyağının daha ulaşılabilir hale gelmesi, hem sektörü canlandıracak hem de tüketicilerin bütçesine olumlu yansıyacak.