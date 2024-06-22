Simpsonlar'ın Türkiye Kehaneti: Deprem İddiası Gündeme Oturdu

Los Angeles – 1989'dan beri yayınlanan ve birçok olayı önceden tahmin etmesiyle tanınan ünlü animasyon dizisi "Simpsonlar", şimdi de Türkiye ile ilgili bir kehanetiyle gündemde. Dizinin 2024 öngörüleri arasında, Türkiye'de bir depremin daha yaşanacağı iddiası yer alıyor.

Kehanetlerin Listesi Uzun

"Simpsonlar" dizisi, yıllar içinde gerçekleşen birçok olayı önceden tahmin etmesiyle dikkat çekti. Lady Gaga'nın Superbowl performansından, Donald Trump'ın başkan adaylığına, Apple Watch'un tanıtılmasından birçok teknolojik gelişmeye kadar pek çok olayı öngördü. Bu kez dizinin Türkiye ile ilgili kehaneti, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve tartışma konusu oldu.

Yapay Deprem Makinesi ve Türkiye

Dizinin tartışılan bölümünde, depremlerin yeraltında yapay bir makine tarafından oluşturulduğu öne sürülüyor. Bu bölümde, Homer Simpson'ın bir kaza sonucu yeraltına düşerek bu yapay makineyi keşfetmesi ve ardından Türkiye'de büyük bir depremin olacağını öğrenmesi anlatılıyor. Deprem haberini sunan spikerin açıklaması ise dikkat çekici: "Depremin yaşandığı bölgede 46 bin üzerinde vatandaşın öldüğü bir deprem daha gerçekleşti ve ülkenin acil durum ajansı depremin 6.3 büyüklüğünde olduğunu belirtti."

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Söz konusu bölüm, sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler arasında endişe ve merak uyandıran bu kehanet, Simpsonlar'ın daha önceki tahminleriyle benzerlik taşıması nedeniyle daha da dikkat çekti. Özellikle, Türkiye'deki izleyiciler arasında dizinin popülaritesi bir kez daha arttı.

Kahramanmaraş Depremi İddiası

Türkiye'de 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu büyük felaketin ardından, Simpsonlar'ın bu olayı önceden bildiği iddiası gündeme geldi. Dizinin bir bölümünde, bir geminin Kahramanmaraş'a gitmesi ve buranın depremin merkez üssü olması dikkat çekti.

Simpsonlar'ın Türkiye kehaneti, dizinin hayranları ve genel izleyici kitlesi arasında büyük bir tartışma konusu oldu. Daha önce birçok olayı doğru tahmin eden dizinin bu yeni kehaneti, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda merakla bekleniyor. Ancak, dizinin bu tür öngörüleri ve gerçek olaylarla olan benzerlikleri, izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor.