Sigaraya Rekor Zam: Temmuz 2024'te Yürürlüğe Girecek

Ankara – Ocak 2024'te başlayan zam dalgasına bir yenisi daha ekleniyor. Sigara fiyatlarına yapılacak yeni zam, Temmuz ayında beş sigara grubunu kapsayacak şekilde planlandı. Söz konusu zam, sigara fiyatlarını 3 ila 8 TL arasında artıracak.

ÜFE Oranı Etkisi

Kanun gereği, sigaradan alınan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), ocak ve temmuz aylarında son altı aylık üretici enflasyonu (ÜFE) oranında artırılıyor. Bu dönemde ÜFE'nin yüzde 20'nin altında kalmayacağı ve sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altına düşmeyeceği öngörülüyor.

Zam Tarihi ve Detayları

Beş sigara grubuna yapılacak zamlar, 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. İşte hangi sigaralara ne kadar zam yapılacağına dair detaylar:

Winston : Mevcut fiyatı 65 TL olan Winston sigarasının fiyatı 6 TL artarak 71 TL'ye çıkacak.

: Mevcut fiyatı 65 TL olan Winston sigarasının fiyatı 6 TL artarak 71 TL'ye çıkacak. Camel Yellow - Brown : 63 TL olan fiyatı 6 TL artarak 69 TL olacak.

: 63 TL olan fiyatı 6 TL artarak 69 TL olacak. Kısa Parliament : 69 TL olan fiyatı 6 TL artarak 75 TL'ye yükselecek.

: 69 TL olan fiyatı 6 TL artarak 75 TL'ye yükselecek. Marlboro Touch : 66 TL olan fiyatı 8 TL artarak 72 TL olacak.

: 66 TL olan fiyatı 8 TL artarak 72 TL olacak. Muratti: Mevcut fiyatı 65 TL olan sigaranın fiyatı 6 TL artarak 71 TL'ye çıkacak.

Yılbaşından bu yana sigara fiyatlarına arka arkaya zam gelirken, Temmuz ayında yapılacak bu yeni zamlar, tüketicileri etkilemeye devam edecek. Özellikle ÜFE oranındaki artışların ve buna bağlı olarak ÖTV artışlarının sigara fiyatlarını nasıl şekillendireceği, önümüzdeki dönemde dikkatle takip edilecek konular arasında yer alıyor.