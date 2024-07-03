(ZAS) Geliyor

Bu yeni gelişme, Türkiye genelinde elektrik, su, doğalgaz ve internet aboneleri için önemli bir zorunluluk getiriyor. İşte detaylar:
Zorunlu Afet Sigortası (ZAS): Türkiye'de tüm doğal afetleri kapsayacak şekilde yeni bir zorunlu sigorta uygulaması başlatılıyor. ZAS, deprem, sel, orman yangını gibi afetlerde meydana gelen zararları karşılamayı hedefliyor.
Kapsam: Önceden sadece elektrik ve su abonelikleri için zorunlu olan deprem sigortası artık doğalgaz ve internet aboneliklerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor.
Devlet Desteği: ZAS'ın ilk üç yılında devlet tarafından desteklenecek. Bu destekle, afetler sonucu oluşan zararlar için daha kapsamlı bir koruma sağlanacak ve vatandaşlar ek maliyetlerden kaçınabilecekler.
Yeni Kontrol Noktaları: ZAS ile birlikte yeni kontrol noktaları da ekleniyor. Bu noktalar sayesinde, köylerdeki evler de zarar gördüğünde koruma sağlanacak ve daha geniş bir afet sigortası kapsamı sunulacak.
Meclis Süreci: ZAS uygulamasının yürürlüğe girmesi için Meclis gündemine taşınacak bir torba yasa ile resmileştirilmesi bekleniyor.
Bu yeni düzenleme ile Türkiye'deki tüm aboneler, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarında ZAS şartını karşılamak zorunda kalacaklar. Bu sayede, doğal afetlerin yol açabileceği maliyetlerden korunma ve daha güvenli bir yaşam alanı sağlama amacı güdülmektedir.