(ZAS) Geliyor

Bu yeni gelişme, Türkiye genelinde elektrik, su, doğalgaz ve internet aboneleri için önemli bir zorunluluk getiriyor. İşte detaylar:

Zorunlu Afet Sigortası (ZAS): Türkiye'de tüm doğal afetleri kapsayacak şekilde yeni bir zorunlu sigorta uygulaması başlatılıyor. ZAS, deprem, sel, orman yangını gibi afetlerde meydana gelen zararları karşılamayı hedefliyor.

Kapsam: Önceden sadece elektrik ve su abonelikleri için zorunlu olan deprem sigortası artık doğalgaz ve internet aboneliklerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Devlet Desteği: ZAS'ın ilk üç yılında devlet tarafından desteklenecek. Bu destekle, afetler sonucu oluşan zararlar için daha kapsamlı bir koruma sağlanacak ve vatandaşlar ek maliyetlerden kaçınabilecekler.

Yeni Kontrol Noktaları: ZAS ile birlikte yeni kontrol noktaları da ekleniyor. Bu noktalar sayesinde, köylerdeki evler de zarar gördüğünde koruma sağlanacak ve daha geniş bir afet sigortası kapsamı sunulacak.