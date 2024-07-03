Süleyman Soylu'ya Yeni Görev: MHP Ciddi Şekilde Bastırıyor

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeniden bir göreve getirileceği iddiaları, AK Parti içindeki değişikliklerle birlikte gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifalarının ardından, kulislerde Soylu'nun yeni bir göreve atanabileceği konuşuluyor.

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı'nın programına katılan YeniÇağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin, "MHP, çok ciddi bir biçimde bastırıyor. Süleyman Soylu'ya yeniden bir görev verilebilir." şeklinde açıklamalarda bulundu. MHP'nin Soylu'ya yönelik desteği, bu iddiaları güçlendiriyor.

Bir süre önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin koltuğuna eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geleceği iddia edilmişti. Bu iddialar, MHP'nin Soylu'ya verdiği desteğin boyutlarını ve olası siyasi manevraların işaretlerini taşıyor. Soylu'nun yeni görevi hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, kulislerde dönen bilgiler, AK Parti ve MHP içindeki dengelerin yeniden şekillendiğini gösteriyor.