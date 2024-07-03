TÜVTÜRK, Kredi Kartıyla Ödeme Yapanlardan Ekstra Ücret Alacak

TÜVTÜRK, araç sahiplerini yeni bir masrafla karşı karşıya bırakacak bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Araç muayenesi sırasında kredi kartıyla ödeme yapan sürücülerden "tahsilat farkı" adı altında ekstra bir ücret talep edilecek. Bu karar, sosyal medyada büyük tartışma yarattı ve araç sahiplerinden yoğun tepki aldı.

2007 yılında özelleştirilerek Türkiye genelinde araç muayene yetkisi devredilen TÜVTÜRK, her yıl milyonlarca aracı muayene ediyor. Ancak bu kez, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek bir maliyet getirilmesiyle gündeme geldi. Muayene ücretlerine yapılan önemli zamların ardından, bu yeni uygulama araç sahipleri arasında büyük rahatsızlık yarattı.

Sürücüler, ek ücretin yasal bir dayanağı olmadığını savunarak TÜVTÜRK'ün bu uygulamasını eleştiriyorlar. Muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapan sürücüler, ekstra ücretin haksız olduğunu belirterek tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.

TÜVTÜRK ise konuyla ilgili olarak, kredi kartıyla yapılan ödemelerde herhangi bir ek ücret almadıklarını ancak hizmet sağlayıcı firmaların müşterilerden "hizmet bedeli" adı altında ek ücret talep edebileceğini belirtti. Bu açıklama, sosyal medyada ve araç sahipleri arasında daha da büyük bir tepkiye neden oldu. Araç sahipleri, ekstra maliyet getiren bu uygulamanın iptal edilmesi talebiyle sosyal medyada kampanyalar düzenlemeye başladılar.