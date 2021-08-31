Zafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz Unutulmadı

30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıldönümünde aziz şehitlerimiz kabirleri başında, şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz ise derneklerinde ziyaret edildi.Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, askeri ve mülki erkanın katılımıyla aziz şehitlerimiz kabirleri başında dualarla anıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ardından tüm şehitlerimiz için dualar edildi.Ardından Vali Seymenoğlu ve törene katılanlar şehitlikteki kabirleri tek tek dolaşarak kabirlere karanfil bıraktılar. Vali Seymenoğlu kahraman evlatlarının kabirleri başında bekleyen ailelere yeniden taziyelerini ileterek “Onlar sadece sizin değil bu milletin evlatlarıdır. Gözünüz asla arkada kalmasın siz hani olur da gelemeseniz bile emin olun bizler her zaman onları ziyaret ediyoruz” dedi.Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Seymenoğlu beraberinde Isparta Milletvekili Gökgöz, Garnizon Komutanı Albay Kahraman, Belediye Başkan Vekili Kaya ve diğer protokol üyeleriyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi’ni ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Ziyaretçiler dernek bahçesinde şehit yakınları ve gazilerle uzun uzun sohbet etti.Vali Seymenoğlu geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Keçiborlu ziyaretinde evine misafir olduğu Kore Gazisi Yusuf İzzet Gün ile de yakından ilgilenerek sohbet etti. Ziyaret İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından ettirilen dualarla son buldu.