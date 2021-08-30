ISPARTA'DA BALIK SEZONU ÖNCESİ DENETLEME YAPILDI

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün 12.08.2021 Tarih ve 2310718 Sayılı talimatları doğrultusunda Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması için ülkemiz genelinde 16-20 Ağustos Tarihleri arasında yapılan eş zamanlı denetimler gerçekleştirilmiştir.Bu kapsamda ilimiz genelinde 9 adet pazaryeri ve perakende, 11 adet karaya çıkış noktası, 5 adet balıkçı, 4 adet balıkçı teknesi, 5 adet iç su avlak sahası, 2 adet işleme ve değerlendirme tesisi ve 18 adet yetiştiricilik tesis denetimi gerçekleştirilmiştir.