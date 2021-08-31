KAMUOYUNA DUYURU

İlimiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar ve düşük nem) beklendiğinden;

İlimiz dahilindeki ormanlık alanlara (Milli Park Alanları, Ören Yerleri, Piknik ve Mesire Yerleri dahil) görevliler dışında giriş yasağı 16 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Vatandaşlarımızın; belirtilen konular başta olmak üzere orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, orman yangınıyla karşılaşıldığında erken müdahale için vakit kaybetmeden 177 veya 112 numaralı hatlara ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



ISPARTA VALİLİĞİ

