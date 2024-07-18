Zadeoğlu'na Yeni Görev

Isparta İl Özel İdaresi Eski Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Afad Müdürü olarak atandı. Tartışmalı bir şekilde görevden alınan Mahmut Zadeoğlu, yaklaşık 1 yıl sonra sürpriz bir şekilde Isparta AFAD İl Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Zadeoğlu'nun atama kararı yazısı Isparta Valiliğine ulaştı. Bu atama, Isparta'daki bürokrasi çevresinde şaşkınlık yaratırken, Zadeoğlu'nun yeni görevine hızlı bir başlangıç yapması bekleniyor.

Yeni görevinde, Mahmut Zadeoğlu'nun afet ve acil durum yönetimi alanında Isparta'ya katkı sağlaması bekleniyor.