Jandarma ve AFAD İşbirliği ile Başarılı Kurtarma Operasyonu

Merkez İlçe Çobanisa köyü bölgesinde bulunan Davraz Dağı Geyiktaşı Mevkii kayalık alanda 16 Temmuz 2024 tarihinde mahsur kalan altı adet küçükbaş hayvan (keçi), alınan ihbar üzerine Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kurtarıldı. Mahsur kalan keçiler, güvenli bir şekilde sahibine teslim edildi.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanları korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.