Emekli Promosyon Tutarları Değişti! İşte En Yüksek Ödemeyi Yapan Bankalar

Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gündeminde yer alıyor. İşte en yüksek ödemeyi yapan bankaların listesi...

Emekli vatandaşların aldıkları maaşların netleşmesiyle bankalar, emeklileri müşteri olarak kazanmak için çaba sarf ediyor. Bu sebeple bankalar, Temmuz ayıyla birlikte sunacakları promosyon fiyatlarını güncelledi.

Bankalar, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptıkları anlaşma uyarınca, kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzalayan emekli müşterilere promosyon ödemesi yapmaktadır. Meclis'teki görüşmeler sonrasında belirlenen yeni zamlarla birlikte bankalar, emeklilere sağladıkları promosyon desteğini güncelledi.

18 Bin Liraya Varan Ödemeler Yapılacak

Bankaların belirlediği promosyon dilimlerini aşan emekliler, daha yüksek promosyon alabilecek. Son yapılan zamlarla birlikte kamu bankalarının promosyon tutarları 3-5 bin liradan 8-12 bin liraya yükselmişken; özel bankalar, daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyon tutarlarını 18 bin liraya kadar artırdı.

3 Yılı Dolduran Emekliler Banka Değiştiriyor

Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresini dolduran emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alma imkanına sahip. Daha iyi bir avantaj ortaya çıktığında ise emekliler 3 yılın dolmasını beklemeden bankalarını değiştirebiliyor. Bunun için yalnızca geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya, şubeye giderek veya e-devlet üzerinden bildirmeleri yeterli bulunuyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor ve yeni geçtiği bankadan promosyonu peşin alıyor.

Akbank’tan 15 Bin TL’ye Varan Promosyon

Bankanın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 31 Temmuz’a kadar taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt eden emeklilere 15 bin liraya varan promosyon sağlıyor. Banka buna ek olarak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 500 lira olmak üzere toplam 2 bin 500 lira chip-para veriyor. Böylece toplam promosyonu 17 bin 500 liraya çıkarmak mümkün oluyor.

ING Bankasında 18 Bin TL’ye Varan Nakit Promosyon

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaşa göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı verenler 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin TL’ye varan nakit promosyon alabiliyor. Banka emekli müşterisine ücretsiz para transferi, düşük faizle ihtiyaç kredisi kullanımı, kredi kartı aidat muafiyeti gibi seçenekler de sunuyor. Kampanya 31 Temmuz’a kadar geçerli.

Yapı Kredi Bankası'ndan Taahhüt Veren Emeklilere 15 Bin TL Promosyon

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere (31 Temmuz’a kadar) maaş tutarına göre 15 bin lira promosyon ödüyor. Buna göre; bir aylık net geliri 9 bin 999 liraya kadar olanlara 6 bin 250 lira; 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin lira; 15 bin lira ila 19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500 lira; maaşı 20 bin liranın üzerinde olanlara da 15 bin lira nakit promosyon ödeniyor. Banka ayrıca 2 yeni fatura talimatı için 1.500 lira, kredi kartıyla 60 gün içinde 1.000 lira harcama yapılması halinde 1.000 lira ek ödül, mobil uygulamaya giriş yapan emekli müşterilere 500 lira nakit ödül sağlıyor. Böylece toplam promosyon ödemesi 18 bin liraya kadar çıkıyor.

İş Bankası Emekliden Kredi Kartı Aidatı Da Almayacak

28 Mart-31 Temmuz 2024 arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur) 12 bin liraya varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Banka maaşını taşıyan emekliden kredi kartı aidatı da almıyor.

QNB Finansbank

15 bin liraya varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 TL’ye varan emeklilik promosyonu sunuyor.

Garanti BBVA

Banka emeklilere 15 bin liraya varan nakit promosyon sağlıyor. Kampanya 31 Temmuz’a kadar geçerli. Banka ayrıca EYT kapsamında olan ancak prim eksiğini borçlanarak (askerlik, doğum gibi) emekli olabileceklere kredi desteği de sağlıyor.

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank

Kamu bankalarından maaş alan emekliler 12 bin liraya varan promosyondan yararlanabiliyor.

Denizbank

Emekli maaşını Denizbank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12 bin liraya varan promosyon veriliyor.