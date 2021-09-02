GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Yüzlerce öğrenci ve veliler bu haberi bekliyordu

Yüzlerce öğrenci ve veliler bu haberi bekliyordu
ISPARTA
44 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası peş peşe son dakika yüz yüze eğitim açıklamaları!

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahut Özer, YÖK Başkanı Erol Özvar yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

  
Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde; 
Okullarda güven ortamı oluşturulacak. Bilinmezliklerle dolu bir yıl geçirdik. Aşının devreye girmesi ile birlikte önümüzü görebileceğimiz günlere eriştik.

"TÜNELİN SONU GÖRÜNDÜ DİYEBİLİRİM"
Sizlere aşı programımız başlarken tünelin ucundaki ışık görüldü demiştim, bugün tünelin sonu göründü diyebilirim. Vaka sayılarındaki artışın aşı olmayanlardan kaynaklandığını söylemiştim. Aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdi.

"OKULLARI AÇIK TUTMAK EN ÖNEMLİ ÖDEVİMİZDİR"
Aşı bizi koruyor. Belirli bir süre aşı ile koruma sağlanabiliyor. Sizlere sesleniyorum aşınızı olun kendinizi ve toplumu koruyun. Çocuklarımız ve gençlerimiz okullarına kavuşacak. Yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Eğitimin eksik kalması çok üzücüdür. Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir. Tedbirleri ve kuralları uygulayacağız.

"VELİLER OLARAK ÖRNEK OLACAĞIZ"
Günlük hayatla tedbirin çelişmediğini göreceğiz. Veliler olarak örnek olacağız. Kendi çocuklarımızı korumak sınıf arkadaşlarını da korumak anlamına geliyor. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden büyük olacak. Kıymetli vatandaşlarım sözü bugün Bilim Kurulu toplantımıza katılan Milli Eğitim Bakanımıza bırakmak istiyorum.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından öne çıkan satırlar:

"UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNE GEÇEMEZ"
Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi kovid salgını tüm alanları olumsuz etkiledi. Bizler de öğrencilerimizin öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın en az etkilenmesi için tedbirlerimizi aldık.
Eğitimin yüz yüze devam etmesi hayati önem taşıyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleri ile eğitim görmesi elzemdir.

"HER TÜRLÜ HAZIRLIK YAPILDI"
Covid 19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirleri 81 ilimize gönderdik. Okullarımızda ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderdik. Bazı bilgileri vermek istiyorum. Kamuoyunda sanki hazırlık yapılmadığı yönünde bilgiler dönüyor.
Okullarımızın sürece hazırlanması için 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. Tüm okullarımıza 223 milyon TL'lik bir ödenek gönderilmiştir. Maskeden dezenfektana kadar hijyen ortamının sağlanması için her türlü hazırlık yapıldı. 113 bin temizlik personeli görevlendirdik. Salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahibiz.

"2 GÜNLÜK SÜREÇ OLUMLU BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI"
Bildiğiniz gibi eğitim ve öğretim 6 Eylülde başlıyor ama okul öncesi için başladı. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz okula başladı. Okullarda ders verilmeye başlandı. Şunu ifade etmek istiyorum 2 günlük süreç olumlu bir şekilde tamamlandı. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin buluşma hazzı her şeye değerdi. Şırnak'ta eğitim uyum haftasına başlangıç yaptık. Orada tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

"OKULLAR İLK AÇILAN VE SON KAPANAN YERLER OLMALIDIR"
6 Eylül itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlıyor. Eğitimin kesintiye uğramaması için tüm sorumluluk bize düşmüyor, tüm paydaşlarımıza düşüyor. Okullarımızın bir daha kapanmaması için tüm velilerimiz ve öğretmenlerimize çağrı yapmak isterim. Lütfen kurallara uyalım, bu kurallara uyalım ki bir daha okullarımız kapanma sorunu ile yüz yüze kalmasın. Birlikte hareket ettiğimiz zaman bir daha kapanma ile yüz yüze kalmadan eğitim öğretim dönemini tamamlayacağız. Bu süreçte İçişleri Bakanlığından destek gördük. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna en içten şükranlarımı sunuyorum. Okullarımız ilk açıklan ve son kapanan yerler olmalıdır.

BAKAN KOCA: Bilim Kurulu hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündeme almak istemiyor. Elimizde artık aşı var. Vatandaşların tedbirlere uymalarını ve aşı olmalarını önemsiyoruz. Herkes lütfen bize destek olsun.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları: 
Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bu istişareden fevkalade istifade ettiğimizi ifade ederek açıklamama geçmek istiyorum. YKS'ye giren bütün öğrencilerimizi tebrik etmekle başlamak istiyorum.
Henüz yerleşmemiş öğrencilerimiz var onlara da YÖK olarak sunduğumuz ek yerleştirme kontenjan imkanından istifade etmelerini bekliyorum. Üniversitelerimizin açık kontenjanlarına gireceklerini umuyorum.

"BÜTÜN ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR KILAVUZ HAZIRLADIK"
Bildiğiniz üzere 3 yarı yıl yani bir buçuk seneden beri üniversiteler eğitim ve öğretimine ara vermeden, bütün yüksek öğretim kurumlarımız akademik faaliyetlerine devam etmektedirler. Bizler üniversiteler olarak kampüslerimizi kapatmadık. Öğrenciler kampüslerimize gelip gittiler. Fakat salgın nedeniyle öğretim faaliyetlerimizi uzaktan yapmaya karar verdik.
Yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Gerek kampüs ortamlarında gerek eğitim öğretim süreçleri ile ilgili bütün üniversitelere yönelik bir kılavuz hazırladık. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu üyelerimizin tavsiyeleri ile hazırladık ve üniversitelerimiz ile paylaştık.
Kampüs içinde ve eğitim öğretim sürecinde covid şartlarında nasıl ders yapmak, nasıl sosyalleşmek gerektiğine dair hususlar belirlendi. Eğitim ve öğretim süreci ile alakalı vurgulamamız gereken hususlar var. YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz.
Tabi salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini öngöremediğimiz için salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri dahilinde diğer eğitim süreçlerinin de kullanılması kararı alındı. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması doğrultusunda hibrit ya da harmanlanmış yöntemleri kullanacaklar.

"DERSLERİN BİR KISMI ONLİNE YAPILABİLİR"
Harmanlanmış veya hibrit modeli ile birlikte yüz yüze eğitimin yanı sıra derslerin bir kısmı online yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimiz gerekli çalışmalarını tamamlamıştır. Üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze hangi dersleri online yapacağını kamuoyuna açıklamıştır.
Üniversitelerimiz kendi sosyal medya hesapları ve iletişim vasıtaları ile paylaşmış durumdadır. Genç nüfusun öğrencilerimizin aşı olma hususunda YÖK Başkanı olarak, yüz yüze eğitime gelecek öğrencilerden istirhamım aşı olmalarıdır. Aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın alacağı kararlar da fevkalade önemli. Yeni dönemde eğitim ve öğretim hususunda alacağımız esnek kararlar doğrultusunda kesintisiz devam edeceğini belirtmek isterim.
Bir buçuk senelik aranın ardından üniversiteler öğrencilerini kucaklayacaktır. Bunu gerçekleştirebilmemiz için covid şartlarına riayet etmemiz lazım. Bizler üzerimize düşen vazifeleri yerine getiririz ve başarmış oluruz diye temenni ediyorum.

SORULAR VE YANITLAR
Yüz yüze eğitim başlıyor, ebeveynlerde çekinceler olabiliyor. 12 yaş altı için aşı gündeme geldi mi?

BAKAN KOCA: 18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz. Vaka sayılarında artışın devam ettiğini ve şimdi takıldığını görüyoruz. Vefat sayılarımız artıyor. Yeni dönemde varyantların devreye girmesi ile birlikte şu dönemde kısıtlamaları gündemimize almadık. Hareketlilik arttı. Temasın arttığı, maske kullanımının azaldığını görüyoruz.
Aşılı olduğu halde vefat etti diye dezenformasyon yapılmak isteniyor, yüzde 80-90 oranında korunduğunu biliyoruz. Sonuçlarını bildiğimiz bu aşı salgından az zararla kurtulmamızı sağlar.

Sputnik V aşısı ile ilgili güncel durum nedir?

BAKAN KOCA: "Sputnik ile ilgili 200 bin kişi için doz gelmişti yani 400 bin. Sputnik aşısında birinci ve ikinci doz farklı. Bu nedenle yeni dönemde daha yoğun hem bir hem de ikinci dozun gelmesi için gayret içindeyiz. Yeni bir aşı tipi özellikle Rusya'dan olabilirliği ile ilgili bir yaklaşım oldu bekliyoruz.
Sinovac ile ilgili Çin ile görüşmemiz sürüyor. Yatırım yapmalarını tavsiye ettik. Onlar da bu noktada yatırım yapmayı düşündüklerini planlarının hazır olduğunu çok uzun sürmeyeceğini söylediler. Somut bir gelişme olursa aktaracağız.
Yeni dönemde vakaların yüzde 83'ü aşısını tamamlamayanlar, hastanede yatanların yüzde 90'ı aşısını tamamlamayanlar. 60 milyon aşısını tamamlaması gereken vatandaşımız var. Aşısını tamamlayanlar 35 milyon.

Kapalı alanlarda aşı kartı ve PCR testi istenecek mi?
Kabinede Cumhurbaşkanı açıkladı biliyorsunuz. Nerelerde PCR testi isteneceği açıklandı, ulaşımda, tiyatro, konser gibi kalabalık vb ortamlarda istenecek. Şuan başka bir alanda bunu gündeme taşıyalım diye düşünmüyoruz. Daha çok üzerinde durduğumuz aşılanma oranlarını yükseltmek istiyoruz. Bu toplumun bu anlamda bir sorunu olduğunu düşünmüyorum.

Ek tedbirler alınacak mı? PCR testi restoranlarda ve kafelerde istenecek mi?
Biz doğrusu AVM, restoran ve kafeler içim PCR testi uygulamasını gündeme almadık. Önümüzdeki dönemde aşılanma oranı ile birlikte salgının gündemden düşeceğini vaka saylarının azalacağını düşüyorum. Aşıya yönelik eğitim artıyor. Aşılanma 95 milyonu geçti. Bu anlamda bizden önceki ülkeler nüfusu bizden fazla olan ülkeler. Aşılanma oranının artacağını düşünüyoruz. Gençlerimiz ile ilgili 18 ve 19 yaş en az bir doz aşısını 1 milyon 970 kişi yaptırmış. Yüzde 87.29 birinci doz aşısını olmuş. Ben bu oranların yükseleceğine inanıyorum.

Online derslerin belirlenmesinde öğrenciler mi yoksa üniversiteler mi rol oynayacak?

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: YÖK salgından bağımsız olarak derslerin veya AKTS'lerin yüzde 40'ını online verilebileceğine karar vermişti ama bu salgınla ilgili değildir. Üniversiteler o kadarlık kısmını online verilebilecektir. YÖK aldığı karar ile imkanı biraz daha geliştirmiş oldu. Sağlık ile ilgili önemli kararlar dahilinde bunları kullanabileceklerdir. Bunların kullanılabilmesi üniversitelerin yetkisi dahilindedir. Üniversiteler öğrenci sayısı ve derslik sayısına göre karar vereceklerdir. Üniversiteler bu konuda yetkilidir. Üniversiteler bu anlamda hazırlıklarını tamamladılar."
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yüzlerce öğrenci ve veliler bu haberi bekliyordu
EZBER BOZAN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI
ISPARTA TÜRKER ET KASAP ŞUBELERİ LEZZETİ GARANTİ EDİYOR!
NANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİ
HABER: ISPARTA'DA VANTANDAŞA, ÖĞRENCİYE, ÖĞRETMENE, VELİLERE ÖNEMLİ DUYURU
MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-2022
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Aranan 112 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'nın dijital dünyaya açılan kapısı TELALEM
Isparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildi
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!
Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!
ISPARTA HABER: 7 BİN'E YAKIN ÖĞRENCİ SDÜ'YÜ TERCİH ETTİ
Isparta'da şehrin keyfi Funcity ile yükseliyor!
Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi, kasalar doldu taştı! İşte fiyatlar...
BAKANLIK'TAN YENİ ''PCR'' KARARI
Günün dikkat çeken haber başlıkları
Isparta Haber: 30 Ağustos Fener Alayında Renkli Görüntüler Ortaya Çıktı
Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon!
Isparta'da narkotik operasyon!
HABER: DEPREM ISPARTA'DAN DA HİSSEDİLDİ
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!
Zafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz Unutulmadı
ISPARTA'DA SEZON ÖNCESİ BALIKÇILARA DENETİM
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-aktar-sifali-bitkiler-kahve-baharat isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Günün önemli gelişmeleri...Günün önemli gelişmeleri...27 Ağustos 2021
İçişleri'nden 81 İl Valiliğine genelge! 5 başlık altında gönderildi İçişleri'nden 81 İl Valiliğine genelge! 5 başlık altında gönderildi27 Ağustos 2021
Milyonlarca öğrenci bekliyordu tarih verildiMilyonlarca öğrenci bekliyordu tarih verildi27 Ağustos 2021
Ah benim Ispartam! Kuleönüne tramvay, Hacılara su getirecektiAh benim Ispartam! Kuleönüne tramvay, Hacılara su getirecekti28 Ağustos 2021
Günün dikkat çeken haber başlıklarıGünün dikkat çeken haber başlıkları31 Ağustos 2021
Isparta Belediye Başkanı 30 Ağustos mesajıIsparta Belediye Başkanı 30 Ağustos mesajı27 Ağustos 2021
​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI29 Ağustos 2021
Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!01 Eylül 2021
MEB'den öğretmen adaylarına müjde!MEB'den öğretmen adaylarına müjde!27 Ağustos 2021
DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA 28 Ağustos 2021
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!30 Ağustos 2021
EĞİRDİR’DE 30 AĞUSTOS HEYECANI YARIN BAŞLIYOREĞİRDİR’DE 30 AĞUSTOS HEYECANI YARIN BAŞLIYOR27 Ağustos 2021
ISPARTA'YA BÜYÜK GURUR… FATMAGÜL'DEN ŞAMPİYONLUKISPARTA'YA BÜYÜK GURUR… FATMAGÜL'DEN ŞAMPİYONLUK27 Ağustos 2021
Isparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildiIsparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildi02 Eylül 2021
NANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİNANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİ02 Eylül 2021
MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-2022MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-202202 Eylül 2021
Zafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz UnutulmadıZafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz Unutulmadı30 Ağustos 2021
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı 202130 Ağustos 2021
Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!01 Eylül 2021
HABER: DEPREM ISPARTA'DAN DA HİSSEDİLDİHABER: DEPREM ISPARTA'DAN DA HİSSEDİLDİ31 Ağustos 2021