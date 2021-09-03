Vali Seymenoğlu Halk Otobüsleri Kooperatifini Ziyaret Etti

Isparta’da şehir merkezindeki toplu ulaşım hizmetlerini sağlayan Halk Otobüsleri Kooperatifi’ni ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu Kooperatif Başkanı Faruk Daşdöner ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Önümüzdeki hafta yüz yüze eğitime yeniden başlayacak olan ilköğretim okulları ve üniversiteler dolayısıyla yapılan hazırları karşılıklı olarak değerlendiren Vali Seymenoğlu, kooperatif üyelerinden salgın kurallarına istisnasız bir şekilde uymalarını istedi. Vali Seymenoğlu ayrıca tüm kooperatif üyelerine Çandır yangınındaki çalışmalara verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek ülkemizde yaşanan diğer afetler için de desteklerinin artarak devam etmesini istedi.