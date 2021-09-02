2 EYLÜL 2021 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.

Üçüncü doz için flaş açıklama

MEB takvimi paylaştı

Hava soğuyor

Cumhuriyet tarihi rekoru

İstanbul Havalimanı’ndan büyük başarı

Mustafa Cengiz’den kötü haber

A Milli Takım tat vermedi

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), tam aşılanmış bireylere ek aşı dozlarının uygulanmasına acil bir ihtiyaç olmadığını belirtti ancak, zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişiler için ek dozların düşünülmesi gerektiğini de ayrıca vurguladı.Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının takvimini paylaştı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arası, Yarı yıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat arasını kapsayacak.Yurt genelinde hava sıcaklıkları 5 ila 10 derece arasında düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Ege bölgelerine sağanak yağış uyarısı yaptı.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık" dedi.İstanbul Havalimanı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Hava Taşımacılığı Araştırmaları Derneği'nin (ATRS) 40 milyondan fazla yolcu taşıma kategorisinde İstanbul Havalimanı, 'Avrupa'nın En Verimli Havalimanı' ödülünün sahibi oldu.Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Cengiz için ilk 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.