Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı! Yüz yüze eğitimde son dakika kararı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi.



Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada alınan kararları şu şekilde duyurdu;



Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor.



5. VE 9. SINIFLARDA DA YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. liselerde 9. sınıflarda yüzyüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz.



BM VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE ARTIK İNSANİ GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNDE

İşsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi başlıklar altında milletimize sunduğumuz kaynağın tutarı 39 milyarı buldu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla yoksullukla mücadelede en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Sosyal yardımların milli gelir içindeki payını yüzde 1.27 seviyesine ulaştırdık. Türkiye BM verilerinde artık yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler arasında yer alıyor.



1,1 MİLYAR LİRA DESTEK

Bizbize yeteriz kampanyasında toplanan, 2 milyar 80 milyon liralık kaynağı hane başı bin lira olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Normalleşme desteği kapsamında 1 milyon 400 bin sigortalımıza 1,1 milyar lira destek verdik.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE

Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TUBİTAK vasıtasıyla stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz. Lisans seviyesindek 1000 gencimiz TÜBİTAK tarafından desteklenen programdan faydalanacak. Bu denli büyük proje tabanlı lisans burs programın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri, sevgiyle saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.

