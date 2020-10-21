Dünyanın farklı ülkelerinden, kıtalarından ve değişik coğrafyalardan gelen binlerce yabancı uyruklu öğrenciye eğitim veren Süleyman Demirel üniversitesi, bir uluslararası öğrencisini daha mezun etti.Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında doktora öğrencisi olan ve başarılı bir şekilde mezun olmaya hak kazanan Kosova vatandaşı Ergin Kala, diplomasını, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu’nun elinden aldı.Kala’nın Kosova ve Balkanlar’da üniversitemizin fahri temsilcisi olduğunu belirten Prof. Dr. Dulupçu, her iki ülke için yapılacak olan her müspet faaliyete katkı sağlamaya gayret göstereceğini ifade etti. Üniversitemiz bilimsel ve uluslararası öğrenci hareketliliği bakımından Balkan coğrafyasının önemli bir yeri olduğu ifade edilerek yeni yaklaşımları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.Daha önce Kosova Kamu Yönetimi Bakan Danışmanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Finans Sorumluluğu görevlerini yürüten Ergin Kala, şuanda da Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.