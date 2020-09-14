ORGANİK VE YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE

DOĞAL KAHVALTILIK GURUBU

SIZMA ZEYTİNYAĞI











































Organik sütten gelen enfes lezzetiyle organik yoğurt hem ailelerin hem de bebek ve çocuk beslenmesine özen gösteren annelerin vazgeçilmezi.Isparta'da organik günlük yoğurt, organik peynir, beyaz peynir, tulum peyniri, civil peyniri, tereyağı ve kaşar peyniri satış noktası Kolancı Şarküteri geleneksel damak tadımızı 4 kuşlaktır kendi yöntemleri ile birleştiriyor.Kolancı şarküteri'nin kahvaltılık gurubunda ise doğal reçeller,bal, köy tereyağı, yoğurt,yumurta ,keçi peyniri gibi sağlıklı ömrün vazgeçilmezi ürünler de yeralıyor.Gemlik, Edremit ,Milas ve Aydın'dan, ilimiz Isparta'ya gelen naturel olan sızma zeytinyağları çiğ tüketildiği gibi yemeklerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir.