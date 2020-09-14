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Yöresel lezzetler Isparta'da Kolancı Şarküteri'de

Yöresel lezzetler Isparta'da Kolancı Şarküteri'de
ISPARTA
G.Tarihi: 14.09.2020 23:13
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ORGANİK VE YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE

Organik sütten gelen enfes lezzetiyle organik yoğurt hem ailelerin hem de bebek ve çocuk beslenmesine özen gösteren annelerin vazgeçilmezi.

Isparta'da organik günlük yoğurt, organik peynir, beyaz peynir, tulum peyniri, civil peyniri, tereyağı ve kaşar peyniri satış noktası Kolancı Şarküteri geleneksel damak tadımızı 4 kuşlaktır kendi  yöntemleri ile birleştiriyor.

 DOĞAL KAHVALTILIK GURUBU
Kolancı şarküteri'nin kahvaltılık gurubunda ise doğal reçeller,bal, köy tereyağı, yoğurt,yumurta ,keçi peyniri gibi sağlıklı ömrün vazgeçilmezi ürünler de yeralıyor.

SIZMA ZEYTİNYAĞI
Gemlik, Edremit ,Milas ve Aydın'dan, ilimiz Isparta'ya gelen naturel olan sızma zeytinyağları çiğ tüketildiği gibi yemeklerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
 Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31
 
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