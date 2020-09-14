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Isparta'da hakiki, doğal karakovan ve kestane balı Nane Limon Aktar'da

Isparta'da hakiki, doğal karakovan ve kestane balı Nane Limon Aktar'da
ISPARTA
G.Tarihi: 14.09.2020 22:48
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HAKİKİ KARAKOVAN VE KESTANE BALI ISPARTA'DA NANE LİMON AKTAR'DA
Şifa deposu! Kestane ve karakovan balı neye iyi gelir?

Doğal Karakovan Balı Faydaları
B1, B2, B6, C ve K vitaminleri yönünden oldukça zengindir. İçerisinde şeker oranı sıfır olan karakovan balı amino asit bakımından oldukça zengindir. Her yaştan kişiler için adeta bir enerji kaynağı olan besindir. Ayrıca doyurucu, besleyici ve koruyucu özelliği bulunur.

Kestane balı diğer çiçek ballarına göre daha koyu bir kıvama ve buruk bir tada sahiptir. Kendine has tadı sayesinde kolayca ayırt edillir. İşte doğru biçimde tüketildiğinde çoğu derde deva olan kestane balının faydaları…
Kestane balı, astım hastalığında tedavi amaçlı kullanılır.
Düzenli tüketildiğinde kuru öksürüğü rahatlatır.
Yanık yaralarının tedavisinde kullanılır.
Halsizliğin giderilmesine yardımcı olur, enerji verir.
Solunum enfeksiyonları kış aylarında sıkça görülür. Eğer enfeksiyonlardan kolayca etkileniyorsanız her gün düzenli olarak kestane balı tüketmenizde fayda var.
Aromasıyla ağız kokularını giderir.
Kan pıhtılaşmasını önler ve damarları korur.
Kolesterolü düşürür ve kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardım eder. Damar sertliğine iyi gelir.
Kas kramplarını giderir, kasların gevşemesine yardımcı olur.
Gözlere iyi gelir. Katarakt gibi göz hastalıklarına karşı koruyucudur.
Kestane balının hafızayı güçlendirme özelliği vardır.
Romatizma ve siyatik ağrılarının tedavisinde etkilidir.

Adres: Pirimehmet mahallesi 1740. Sk. No:16 ISPARTA
Telefon: (0246) 232 69 69
 Whatsapp : 0 554 134 34 58


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