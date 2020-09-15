Bilim dünyası bunu konuşuyor! Venüs'te bulundu

"FOSFİN VARSA HAYAT DA VARDIR"

İngiliz ve ABD’li bilim insanlarının Venüs gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfettikleri bildirildi. Dünya'da fosfin, penguenler gibi hayvanların bağırsaklarında veya bataklıklar gibi oksijenin az olduğu ortamlarda yaşayan bakteriler tarafından üretiliyor.Bilim dünyası bunu konuşuyor! Venüs'te bulunduİngiltere’de Cardiff Üniversitesi (İngiltere) ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (ABD) bilim insanları, Venüs gezegeninin atmosferinde olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfetti.Gezegenin atmosferindeki bulutlarda ise sıcaklığın 50 santigrat olduğu ifade edilirken; bu bulutların içerisinde fosfin gazının tespit edildiği belirtildi. Araştırmacılar, fosfin tespitinin kendi başına ‘mikrobiyal yaşam için sağlam bir kanıt’ olmadığını, gezegende potansiyel olarak bilinmeyen jeolojik veya kimyasal süreçlerin meydana geldiğinin bir göstergesi de olabileceğinin altını çizdi. Uzmanlar, Venüs’ün bulutlarındaki gazın daha iyi araştırılması gerektiğini ifade etti.Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) moleküler astrofizikçi ve ortak yazar Clara Sousa-Silva ise "Şu anda Venüs hakkında bildiklerimizden yola çıkarsak fosfinin en makul açıklaması kulağa fantastik gelse de, hayattır. Bu durum olduça önemli, çünkü eğer fosfin varsa hayat vardır ve evrende yalnız olmadığımız anlamına gelir. Aynı zamanda, yaşamın uzayda çok yaygın olması ve galaksimizde başka birçok yerleşik gezegen olması gerekir” ifadelerini kullandı.Atmosferin yüzde 96'sı karbondioksitten oluşan Venüs'ün yüzey sıcaklığı 400 dereceği geçiyor. Bu nedenle Venüs'ün yaşama en elverişsiz gezegenlerden biri olduğu değerlendiriliyordu.