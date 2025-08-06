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YKS’de Büyük Başarı: Isparta’dan Türkiye 99.su Çıktı

YKS’de Büyük Başarı: Isparta’dan Türkiye 99.su Çıktı
ISPARTA
G.Tarihi: 04.08.2025 11:27
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YKS’de Büyük Başarı: Isparta’dan Türkiye 99.su Çıktı

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde sınava giren adaylar arasından önemli bir başarı haberi ise Isparta’dan geldi.

Isparta İmam Hatip Lisesi mezunu Muhammet Yusuf Çetinkaya, gösterdiği üstün performansla YKS 2025’te Türkiye 99.su olmayı başardı. Aslen Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyünden olan Çetinkaya, elde ettiği derecesiyle hem ailesinin hem öğretmenlerinin hem de Isparta’nın gururu oldu.

Başarıya giden yolda düzenli çalışma ve kararlılığın etkili olduğunu belirten Muhammet Yusuf Çetinkaya, sınav sürecinde ailesi ve öğretmenlerinden büyük destek gördüğünü ifade etti.

Isparta’dan çıkan bu önemli derece, şehirdeki diğer öğrencilere de ilham kaynağı olurken; Keçili köyü sakinleri de bu büyük başarıyla ayrı bir sevinç yaşadı.

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