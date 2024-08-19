Yıllardır Yanlış Korunduğumuzu Sandık! Soğuk Su İçmenin Zararları Sanıldığı Gibi Değil

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Sıcak havalarda sıkça yapılan "soğuk su içmeyin" uyarısı hakkında yeni bir açıklama, sağlık açısından doğru bilinen yanlışları bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlardan gelen açıklamalar, soğuk suyun ve soğuk gıdaların sanıldığı gibi boğaz enfeksiyonlarına neden olmadığını ortaya koydu.

Gıdalarla Boğaz Enfeksiyonlarının Bağlantısı Yok

Prof. Dr. Tevfik Özlü, soğuk su tüketimi konusunda halk arasında yaygın olan inanışları yalanlayarak, soğuk suyun boğaz iltihabı ya da faranjit gibi enfeksiyon hastalıklarını tetiklemediğini vurguladı. Özlü, bu tür hastalıkların virüsler ve bakteriler gibi mikroorganizmalar tarafından kaynaklandığını, dolayısıyla soğuk suyun bu hastalıkları tetiklemediğini belirtti. Ayrıca, boğaz ağrısı yaşayan hastaların soğuk su veya soğuk gıdalar tüketmelerinin ağrıyı hafifletebileceğini de ekledi.

Soğuk Su İçmenin Tıbbi Olarak Zararı Yok

Soğuk su içmenin herhangi bir zararı bulunmadığını ifade eden Prof. Dr. Özlü, "Soğuk suyu yudum yudum ve sakin bir şekilde tüketmekte fayda var. Sıcak havalarda, suyun sıcak veya soğuk olması fark etmeksizin tüketimi önemlidir. Ancak, çok aşırı sıcak veya soğuk içeceklerin ani ve fazla miktarda tüketilmesi boğazdaki hücrelere zarar verebilir" dedi.

Özlü, bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Soğuk su içmenin tıbbi olarak hiçbir bilinen zararı yok. İhtiyaç duyduğunuzda soğuk su da içebilirsiniz, bunun sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi yok" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, özellikle çocuklara yönelik "dondurma yemeyin, soğuk su içmeyin" gibi uyarıların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Soğuk su ve gıdaların boğaz enfeksiyonlarına neden olmadığını bilmek, birçok yanlış anlaşılmanın önüne geçebilir.