Mehmet Şimşek O Sektöre Yöneldi: Milyonlarca Lira Ceza Kesildi

Mehmet Şimşek Mobilya Sektörüne Yöneldi: Milyonlarca Lira Ceza Kesildi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyetleri hedef alarak kapsamlı bir denetim operasyonu başlattı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde, 17 bin 258 mobilya işletmesi mercek altına alındı. Bu operasyon sonucunda yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bir ay süren denetimlerde mobilya üretimi ve satışı yapılan şehirlerde, özellikle İstanbul ve Ankara’da yoğunlaşan kontrollerin gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde, mobilya imalatçıları ve bu sektördeki yardımcı hizmetler de inceleme kapsamına alındı. Ağaç ve orman ürünleri toptan satışı, ham mobilya imalatı, kesim, boya, vernik gibi işlemler, hırdavatçılar, kumaş ve sünger satıcıları gibi sektörlerle ilişkili tüm faaliyetler denetlendi.

Denetimlerde Tespit Edilen Usulsüzlükler:

Kayıt Dışı Faaliyetler: 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi.

42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. KDV Uyumsuzlukları: 61 mükellef tarafından KDV oranlarına uyumsuzluk yapıldığı tespit edildi.

61 mükellef tarafından KDV oranlarına uyumsuzluk yapıldığı tespit edildi. POS ve IBAN Usulsüzlükleri: 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN’ı kullanarak tahsilat yaptığı ve 61 mükellefin işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığı belirlendi.

4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN’ı kullanarak tahsilat yaptığı ve 61 mükellefin işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığı belirlendi. Kayıt Dışı İşçi Çalıştırma: 52 işçinin kayıt dışı çalıştırıldığı saptandı ve bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirildi.

52 işçinin kayıt dışı çalıştırıldığı saptandı ve bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirildi. Vergi Kaçakçılığı: 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadığı tespit edildi.

Bakan Şimşek’ten Açıklama:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerin tüm mükellefler kayıt altına alınana kadar süreceğini vurgulayarak, "Denetimlerin her sektörde artarak devam edeceğini ve kayıt dışı faaliyet gösterenlere yönelik mücadeleye devam edeceğimizi" ifade etti. Şimşek, vergi adaletini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirterek, dürüst mükelleflerin her zaman destekleneceğini kaydetti.

Bu denetimlerin, kayıt dışı ekonominin ve vergi kaçakçılığının önlenmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulanıyor. Bakanlık, bu tür faaliyetlerin diğer sektörlerde de süreceğini belirtti.