Yıllardır Ücretsizdi, Artık Paralı Olacak! Eylül Ayı İşaret Edildi

Haber:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital vergi hizmetlerine yönelik önemli bir değişiklik planlıyor. 'Yeni ekonomi programı' kapsamında yapılan düzenlemelerle birlikte, Dijital Vergi Dairesi ve e-devlet üzerinden gerçekleştirilen çeşitli vergi sorgulama işlemlerine ücret getirilmesi öngörülüyor.

Ücretlendirme Detayları

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, vergi kimlik numarası sorgulama ve doğrulama işlemleri için 0,25 TL, vergi levhası sorgulama ve doğrulama işlemleri için ise 0,75 TL ücret alınacak. Bu ücretlendirme, sorgulama başına uygulanacak ve vatandaşların vergiyle ilgili işlemlerinde ek bir maliyet oluşturacak.

Beyanname Ücretleri de Değişiyor

Yeni düzenleme, sadece sorgulama işlemleriyle sınırlı kalmıyor. KDV ve muhtasar beyannameleri için belirlenen aylık veya üç aylık ücret 25 TL olarak açıklanırken, geçici vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerine eklenen bilançolar için 360,10 TL, gelir tablosu ve hesap özeti gibi eklerden ise 171,90 TL ücret alınacak. Ayrıca, geçici vergi beyannamesi için 25 TL, gelir vergisi beyannamesi için 50 TL ve kurumlar vergisi beyannamesi için 75 TL maktu ücret talep edilecek.

'Vergi Borcu Yoktur' Belgesi de Paralı Oluyor

Şirketlerin Dijital Vergi Dairesi sisteminden ücretsiz olarak alabildiği 'Vergi Borcu Yoktur' belgesi için de artık 5 TL ücret ödenecek. Bu belge, şirketler tarafından resmi işlemlerde sıkça kullanılan bir doküman olduğundan, bu ücretlendirme şirketlerin ek maliyetlerle karşı karşıya kalmasına neden olacak.

Eylül Ayı İşaret Edildi

Yeni düzenlemelerin eylül ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Taslağın onaylanması halinde, vatandaşlar ve şirketler, e-devlet ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirdikleri işlemlerde bu ücretlendirmelerle karşılaşacak.