Bakanlık Duyurdu: Öğrencilere 5 Bin TL Harçlık Verilecek!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik yeni bir destek programı başlattı. Türkiye'deki ekonomik zorlukların en çok etkilediği gruplardan biri olan bu ailelerin çocuklarına, eğitim masrafları için 5 bin TL'ye kadar nakit destek sağlanacak.

Kimler Başvurabilir?

Bu destek programı, yalnızca ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını kapsıyor. Destek, öğrencilerin ailelerinden uzakta, başka bir şehirde örgün eğitim görmeleri şartıyla veriliyor. Ayrıca, başvuru yapacak öğrencilerin ailelerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan düzenli sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor. Sosyal yardım programı kapsamında olmayan ailelerin çocuklarına bu destek sağlanmıyor.

Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?

Bakanlık, üniversite öğrencilerinin ailelerinin yanına gitmek için yapacakları ulaşım masraflarını karşılamak üzere 1.250 TL’ye kadar destek sağlıyor. Yılda 4 kez verilebilecek bu destekle, toplamda 5.000 TL’ye kadar nakit yardım yapılacak. Ancak, bu ödemelerden faydalanabilmek için yapılan harcamanın belgelenmesi gerekiyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

Sosyal yardımdan yararlanabilmek için, üniversite öğrencisinin harcama belgeleriyle birlikte başvuru yapması gerekiyor. Eğer öğrenci 18 yaşından küçükse, başvuru işlemlerini ailesi gerçekleştirebilir. 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri ise başvuruları kendileri yapabilir.

Ayrıca, bu destekten faydalanabilmek için öğrencinin 25 yaşından büyük olmaması şartı bulunuyor. 25 yaşını aşan öğrenciler, diğer koşulları sağlasalar bile bu destekten yararlanamıyorlar.

Bu program, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocuklarına önemli bir destek sunarken, öğrencilerin eğitimlerine odaklanmalarını sağlamayı amaçlıyor.