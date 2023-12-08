YILBAŞI PARTİNİZE RENK KATIN!

Yılbaşı Gecesi, sevdiklerinizle bir araya gelerek unutulmaz anlar biriktireceğiniz özel bir gecedir. Bu önemli geceyi daha da özel kılmak ve göz alıcı bir atmosfer yaratmak için Asrın Un Pasta Hoby Party yanınızda!
Parti Planlarınızı Kolaylaştırın!
Asrın Un Pasta Hoby Party, Isparta'nın parti ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir adres. Büyük bir Yılbaşı partisi mi düzenliyorsunuz, yoksa sadece aile üyelerinizle küçük bir buluşma mı yapıyorsunuz? Her türlü kutlamaya uygun malzemeler ve dekorasyonlar Asrın'da sizi bekliyor.
Parti Malzemeleri Çeşitliliği:
- Yılbaşı temalı dev altın harfli balonlar
- Kutlama Işıkları ve Gümüş Parıltılı Metalik Balonlar
- Parti şapkası, gözlük ve maytap çeşitleri
- Kağıt fenerler, balonlar, konfetiler
- Kullan at sofra takımları
- Ve çok daha fazlası!
- Adres ve İletişim Bilgileri:
Asrın Un Pasta Hoby Party
Adres: Sanayi Mahallesi 102. Cadde No: 46 (Yaşar Bolat üst geçit yanı) ISPARTA
Telefon: 0246 218 07 32
Partinizi renklendirmek, atmosferi zenginleştirmek ve unutulmaz anılar biriktirmek için Asrın Un Pasta Hoby Party sizleri bekliyor. Yılbaşı Gecesi'ni daha da özel kılmak için hemen ziyaret edin!