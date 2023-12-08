YILBAŞI PARTİNİZE RENK KATIN!

Yılbaşı temalı dev altın harfli balonlar

Kutlama Işıkları ve Gümüş Parıltılı Metalik Balonlar

Parti şapkası, gözlük ve maytap çeşitleri

Kağıt fenerler, balonlar, konfetiler

Kullan at sofra takımları

Ve çok daha fazlası!

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Yılbaşı Gecesi, sevdiklerinizle bir araya gelerek unutulmaz anlar biriktireceğiniz özel bir gecedir. Bu önemli geceyi daha da özel kılmak ve göz alıcı bir atmosfer yaratmak için Asrın Un Pasta Hoby Party yanınızda!Asrın Un Pasta Hoby Party, Isparta'nın parti ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir adres. Büyük bir Yılbaşı partisi mi düzenliyorsunuz, yoksa sadece aile üyelerinizle küçük bir buluşma mı yapıyorsunuz? Her türlü kutlamaya uygun malzemeler ve dekorasyonlar Asrın'da sizi bekliyor.Sanayi Mahallesi 102. Cadde No: 46 (Yaşar Bolat üst geçit yanı) ISPARTA0246 218 07 32Partinizi renklendirmek, atmosferi zenginleştirmek ve unutulmaz anılar biriktirmek için Asrın Un Pasta Hoby Party sizleri bekliyor. Yılbaşı Gecesi'ni daha da özel kılmak için hemen ziyaret edin!