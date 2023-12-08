İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AHMET ARMUTOĞLU'NA VEDA PROGRAMI

08 Aralık 2023, Eğirdir

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu'na, görev yerindeki değişiklik nedeniyle düzenlenen veda programı, bugün Öğretmenevi yazlık bahçede gerçekleştirildi. 2018 yılında Eğirdir'e atanarak önemli çalışmalara imza atan Armutoğlu'na teşekkür ve veda niteliğindeki etkinliğe, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, okul müdürleri ve diğer ilçe yetkilileri katıldı.

Geçtiğimiz hafta İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararları doğrultusunda gerçekleşen atama değişikliği ile Ahmet Armutoğlu, Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmıştır.

Veda Töreni ve Duygusal Anlar:

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'in ev sahipliğinde düzenlenen veda töreninde, Ahmet Armutoğlu'na, Eğirdir'deki hizmetleri ve katkıları için teşekkür edildi. Armutoğlu, katılımcılara duygusal bir veda konuşması yaparak, "Çocukları ve okulları sizlere emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tören sırasında Ahmet Armutoğlu için hazırlanan hediyeler, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik tarafından takdim edilerek, görev süresince ortaya koyduğu başarılı çalışmalar için tebrik edildi. Kaymakam Çelik, yeni görev yerinde Ahmet Armutoğlu'na başarılar dileyerek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yeni Görev Yeri:

Ahmet Armutoğlu'nun yeni görev yeri olan Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde de başarılı hizmetlere imza atması bekleniyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EĞİRDİR KAYMAKAMLIĞI

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