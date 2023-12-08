METEOROLOJİK UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞLARA HAZIRLIK
08 Aralık 2023
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Burdur'un doğusu ile İsparta merkez ve güney kesimlerinde kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Bu durum 08 Aralık 2023 saat 00:00'dan itibaren başlayacak olup, 09 Aralık 2023 saat 09:00'a kadar devam edebilir.
Beklenen Hava Durumu:
08 Aralık 2023
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Burdur'un doğusu ile İsparta merkez ve güney kesimlerinde kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Bu durum 08 Aralık 2023 saat 00:00'dan itibaren başlayacak olup, 09 Aralık 2023 saat 09:00'a kadar devam edebilir.
Beklenen Hava Durumu:
- Kuvvetli sağanak yağışlar (21-50 kg/m2)
- Yer yer gök gürültülü sağanak yağış
Olumsuz Etkiler:
- Ani sel ve su baskınları
- Yıldırım düşmesi
- Yerel dolu yağışı
- Yağış anında kuvvetli rüzgar
- Ulaşımda aksamalar
Vatandaşlardan Alınması Gereken Tedbirler:
- Sel ve su baskınlarına karşı alçak yerlerden uzak durun.
- Yıldırım düşme riskine karşı açık alanlardan kaçının.
- Taşkın bölgelerinden uzak durun ve dere yataklarına yaklaşmayın.
- Araç kullanırken dikkatli olun, ani su birikintilerine karşı tedbirli olun.
Meteorolojik durumun güncel takibi için resmi kaynakları ve yerel otoriteleri takip etmeniz önemlidir. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ