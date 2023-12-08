METEOROLOJİK UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞLARA HAZIRLIK

08 Aralık 2023

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Burdur'un doğusu ile İsparta merkez ve güney kesimlerinde kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Bu durum 08 Aralık 2023 saat 00:00'dan itibaren başlayacak olup, 09 Aralık 2023 saat 09:00'a kadar devam edebilir.

Beklenen Hava Durumu:

Kuvvetli sağanak yağışlar (21-50 kg/m2)

Yer yer gök gürültülü sağanak yağış

Olumsuz Etkiler:

Ani sel ve su baskınları

Yıldırım düşmesi

Yerel dolu yağışı

Yağış anında kuvvetli rüzgar

Ulaşımda aksamalar

Vatandaşlardan Alınması Gereken Tedbirler:

Sel ve su baskınlarına karşı alçak yerlerden uzak durun.

Yıldırım düşme riskine karşı açık alanlardan kaçının.

Taşkın bölgelerinden uzak durun ve dere yataklarına yaklaşmayın.

Araç kullanırken dikkatli olun, ani su birikintilerine karşı tedbirli olun.

Meteorolojik durumun güncel takibi için resmi kaynakları ve yerel otoriteleri takip etmeniz önemlidir. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ