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Yılbaşı alışverişinizi Isparta esnafımızdan yapın çağrısı

Yılbaşı alışverişinizi Isparta esnafımızdan yapın çağrısı
ISPARTA
G.Tarihi: 30.12.2022 17:07
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Başkan Tural’dan yılbaşı alışverişinizi
esnafımızdan yapın çağrısı
Yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, mesajında bu yılbaşında vatandaşların merdiven altı üretime karşı her zamankinden daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, yılbaşı alışverişinin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını belirten Birlik Başkanı Tural mesajında “ Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılında ülkemizin ve bölgemizin daha aydınlık, huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması hepimizin ortak temennisidir. Bunun içinde durmadan, yorulmadan çalışmalıyız. Bu anlamda esnafımızın ve sanatkarımızın sosyal ve ekonomik anlamda gelişimini hızlandırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” görüşüne yer verdi.
Yılbaşı nedeniyle piyasada alışveriş hareketliliği sürerken, Birlik Başkanı Tural’dan vatandaşlara ‘alışverişinizi bildiğiniz tanıdığınız kendi esnafımızdan yapın’ çağrısı geldi. Başkan Tural, bu günlerde merdiven altı sağlıksız ürünlerden şüphe edilmesi gerektiğini belirterek, kaliteli ve sağlıklı ürün için yerel esnafın tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Son dönemlerde özellikle gıda ürünlerinde sürekli fiyatların artmasının merdiven altı fırsatçılarını iş başına geçirdiğine dikkat çeken Tural “Bu dönemde tarihi geçmeye yakın, bozulmaya yüz tutmuş olan bazı ürünler yeni ürün gibi raflara yerleştirilip indirimli satılıyor. Vatandaşın uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi özellikle gıda ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz  ürünlerin artmasına neden olurken fırsatçıların da ekmeğine yağ sürüyor. Bu ürünlerin maliyeti göz önünde bulundurulduğunda fiyatı aşağı yukarı kendini belli eder. Vatandaşlarımız bu yılbaşında daha ucuza alışveriş yapayım derken merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı Bu nedenle vatandaşlarımız merdiven altı ürünlere karşı dikkat etmeli” dedi.   
Bu yılbaşında da  kaliteli ve güvenilir alışverişin adresinin bildiğimiz tanıdığımız mahalle esnafı olduğunu hatırlatan Başkan Tural “Yılbaşı alışverişi yapılırken vatandaşlarımız sağlığını düşünmeli ve sırf ucuz diye bilinmedik yerlerden alışveriş yapmamalı. Onun yerine imalat, temizlik ve hijyen belgesi olan kendi esnafımız tercih edilmeli. Sebze meyveler manavdan, kuruyemişler kuruyemişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı. Esnafımızın kendi yemediği ürünü müşterisine satmayacağı unutulmamalı. Vatandaşlarımız gıda ürünleriyle ilgili şüpheli durumları yetkililere bildirmekten çekinmemeli. Yeni yıla girerken vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kepenklerini ardına kadar açan tüm esnaf kardeşlerimize bol kazanç diliyor, alışverişlerini esnafımızdan yaparak evlerine ekmek götürmelerine vesile olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. 2023 yılının esnaf ve sanatkarlara, tüm hemsehrilerime, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, kardeşlik, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.
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