Isparta Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu el sanatları sergisi Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Serginin açılışına Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş da katılım gösterdi. Sergide resim, çini, seramik, tezhip, tekstil gibi birçok alanda ortaya çıkarılan yüzlerce eser sergileniyor.Kurdele kesimi öncesinde yaptığı konuşmada kadınların ortaya koyduğu eserlerin büyük bir değer taşıdığına vurgu yapan Vali Baruş, "Halk Eğitim Merkezlerimiz tarafından düzenlenen kurslar sonucunda özellikle hanımefendilerin ortaya koyduğu sanat eserleri, el işleri göz nurları bizim için çok büyük değer taşıyor. Kadınların hayatımıza getirdiği renk takdire şayan, bundan her zaman övgüyle bahsediyoruz" dedi.Açılışın ardından Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, stantları tek tek gezerek kursiyer ve öğreticilerden eserler hakkında bilgi aldı ve sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2022 yılı boyunca düzenlenen bin 983 kursta 40 bin 609 kursiyer, 2023 yılı Ocak-Haziran ayları arasında düzenlenen bin 233 kursta ise 23 bin 736 kursiyer eğitim öğretim faaliyetlerine katıldı.Bu muhteşem sergi, Isparta'da el sanatlarına ve sanatçılara verilen değeri bir kez daha ortaya koyuyor.#IspartaSonDakika #ElSanatlarıSergisi #HalkEğitimMerkezi #HayatBoyundaÖğrenmeHaftası #SanatEserleri #IspartaBelediyesi #KültürMerkezi #ValiAydınBaruş #NagihanBaruş #EğitimÖğretimFaaliyetleri #IspartaHaberleri