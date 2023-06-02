Toplantıda, TİHEK heyeti ve Vali Baruş, insan hakları kurullarının çalışmaları hakkında yapılan faaliyetler ve geleceğe yönelik planlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, TİHEK Başkanı Kılıç ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.
Bu önemli buluşmanın Isparta'da insan hakları ve eşitlik konularında yapılan çalışmalar için önemli bir adım olduğu belirtiliyor.
#IspartaSonDakika #TİHEK #İnsanHakları #Eşitlik #Toplantı #Ziyaret #ValiAydınBaruş #TİHEKBaşkanı #FikirAlışverişi #İnsanHaklarıKurulları #IspartaHaberleri