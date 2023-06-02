Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof.Dr. Muharrem Kılıç, beraberinde Başkan Yardımcısı Nimet Özkaya Sevim, Kurul Üyeleri Dilek Ertürk, Mehmet Emin Genç, Ünal Sade ve Zennure Ber ile birlikte Isparta'da bulunuyor. Heyet, Isparta Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek önemli bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantıda, TİHEK heyeti ve Vali Baruş, insan hakları kurullarının çalışmaları hakkında yapılan faaliyetler ve geleceğe yönelik planlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, TİHEK Başkanı Kılıç ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.Bu önemli buluşmanın Isparta'da insan hakları ve eşitlik konularında yapılan çalışmalar için önemli bir adım olduğu belirtiliyor.#IspartaSonDakika #TİHEK #İnsanHakları #Eşitlik #Toplantı #Ziyaret #ValiAydınBaruş #TİHEKBaşkanı #FikirAlışverişi #İnsanHaklarıKurulları #IspartaHaberleri