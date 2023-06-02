IYAŞ SELÇUKLU ORTAOKULU'ndan Balkan Şampiyonu Çıkıyor!

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası, 26-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında Karadağ'ın Bar kentinde gerçekleştirildi. Ülkemizi ve ilimizi gururla temsil eden Iyaş Selçuklu Ortaokulu öğrencisi Melih Tarık Naimoğlu, 11 yaş erkekler 35 Kg kumite kategorisinde tüm rakiplerini yenerek Balkan şampiyonu oldu.

Karate il temsilcisi ve Milli takım antrenörü Kadir Karakaş, "Uluslararası arenadaki ilk maçımız olmasına rağmen, Melih Tarık Naimoğlu'nun gösterdiği performansla gurur duyduk" diyerek sevincini dile getirdi.Okul Müdürü Muhittin Peker ise şunları söyledi: "Karate dalında da Isparta'mıza şampiyon olarak dönmek bizleri gururlandırmıştır. Bundan sonra da hem sportif, hem akademik kulvarlarda başarılarımız artarak devam edecektir. Bu başarıda emeği olan okulumuzun tüm personeline ve destek verenlere teşekkür ediyorum."Iyaş Selçuklu Ortaokulu'nun bu büyük başarısı, Isparta'nın spor arenasında da adını gururla duyurmasını sağlıyor.#IspartaSonDakika #BalkanŞampiyonası #IyaşSelçukluOrtaokulu #MelihTarıkNaimoğlu #KarateŞampiyonu #MilliTakımAntrenörü #OkulBaşarısı #IspartaHaberleri