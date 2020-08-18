İÇİNDEKİ YETENEĞİ ORTAYA ÇIKAR! BECERİNİ TEST ET!

''O ZAMAN ŞARKI SÖYLEMEK LAZIM''

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Ailenizle keyifli bir gün geçirmek için Funcity Eğlence Merkezi'ne gidin, Bowling veya Bilardo oynayın sunulan tüm eğlence seçeneklerinin keyfini çıkarın.Funcity her yaştan birey ve grup için hobi sporlarını rahat, eğlenceli ve samimi bir ortamda deneyimlemeniz için mükemmel bir fırsat sunuyor. Son teknoloji ile donatılan tesiste popüler hit müzikler eşliğinde becerilerinizi test ederken egzersizi ve dostça rekabeti seveceksiniz.Isparta'da aileler, işletmeler, spor kulüpleri ve diğer birçok dernek, bu eşsiz ve gerçekten unutulmaz bowling deneyimi için Funcity'yi tavsiye ediyor.Funcity karaoke etkinliklerinize ev sahipliği yapıyor! Herkesin kalbinde bir şarkı vardır,ancak herkes yabancılarla dolu bir salonda şarkı söylerken kendini rahat hissetmez. Öyleyse neden Funcity'nin karaoke odalarına gelmiyorsunuz? Ortaya çıkmayı bekleyen yeteneğinizi bekletmeyin! O zaman şarkı söylemek lazım...!Oyun alanları sürekli olarak dezenfekte edilmektedir ve tesiste14 kuralı uygulanmaktadır.: Iyaşpark 1. kat