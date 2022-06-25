Isparta Belediyesi, mahallelerde genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, çalışmalar kapsamında otlar biçiliyor, kaldırımlar temizleniyor, yollar yıkanıyor.Isparta Belediyesi, mahallelerdeki genel temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda mahallelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında yollar yıkanıyor, kaldırım ve yol kenarları temizleniyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları son olarak Yenice ve Dere mahallerinde devam etti. Ekipler, büyüyen otları makinelerle biçerken, yol kenarları araçlar, kaldırımlar ise yaya ekipleri tarafından titizlikle temizlendi. Çalışmaların ardından kaldırım ve yol kenarlarındaki otların tekrar büyümemesi için ilaçlama yapıldı. Temizlik çalışmaları diğer mahallelerde aralıksız olarak devam edecek.