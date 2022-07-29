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Yerli Elma İşleme Sistemi Projemize TÜBİTAK Desteği

Yerli Elma İşleme Sistemi Projemize TÜBİTAK Desteği
ISPARTA 0
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Yerli Elma İşleme Sistemi Projemize TÜBİTAK Desteği
‘Tarımla Sanayileşen Isparta’ hedefi doğrultusunda yeni projelere imza atan Isparta Ticaret Borsası, “NIR Spektroskopisi ve Derin Öğrenmeye Dayalı Elma İşleme Sistemi” projesinin lansman toplantısını gerçekleştirdi.
Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan ile Meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda,  KMA Yazılım firması kurucusu Kaan Murat Ayvaz’ın yaptığı proje sunumu ile Meclis üyelerimiz bilgilendirildi.
Yapılan sunumun ardından Başkan Adar, şu sözlere yer verdi. “ Bilindiği üzere ilimizin en önemli gelir kalemlerinden biri Isparta Elması. Önce ki günlerde elmanın sınıflandırma ve tasnifleme makinesinin ilimizde üretilmesi yönünde KMA Yazılım firması ile çalışmalar yapmış ve projenin onaylanması için TÜBİTAK’a sunmuştuk. Bugün gelinen noktada projemiz onaylandı ve Isparta Ticaret Borsası olarak ilimize büyük bir katma değer kazandırmış olduk. Çoğu yurtdışından gelen bu tasnifleme makineleri sadece elma ürününü ayırma ve sınıflandırma işlemini yapıyor. Bizim geliştireceğimiz teknoloji ile  elmanın ebat olarak sınıflandırılmasıyla birlikte yapay zeka ile iç ve dış sağlığına göre de ayrıştırılması sağlanacak. Yapay zekanın kullanıldığı teknolojiyle birlikte yeni tasnifleme sistemimizin yurtdışı pazarlarda bizleri daha ön plana çıkaracağı düşünmekteyim. Bu duygu ve düşüncelerimle emeği geçen genç girişimci arkadaşlarımıza, KMA Yazılım firması kurucusu Kaan bey ve ekibine, projeyi onaylayan TÜBİTAK yetkililerine, Meclis üyelerime ve projeyi destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah ilimize ve ülkemize hayırlı olur” temennilerinde bulundu.

ISPARTA TİCARET BORSASI
 
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