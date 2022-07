GÖLCÜK MESİRELİK ALANDA AĞAÇLAR KESİLİYOR

Gölcük Mesirelik Alanda kesilen ağaçların resimleri Isparta Haber Ajansı'na ulaştı.Ağaçların neden kesildiğine dairYapılan ölçümler ve değerlendirmeler sonrasında söz konusu kavak ve söğüt ağaçlarının 1970’lerde dikildiğinin tespit edildiğini kaydeden Doğa ve Milli Parkları Koruma Şube Müdürü Hasan Eryiğit, “Bu bölgedeki kavaklar endüstriyel kavaklar. Zaten ortalama 10 – 15 yılda kesim noktasına gelen ağaçlar. Ortalama yaşları 50. Şubat ve Mart aylarında yaşanan yoğun kar yağışının ardından çok büyük bir bölümü hasar aldı. Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte bölgede yaklaşık 5 ay önce ciddi bir çalışma yaptık. Çeşitli tespitler yaptık” dedi.Yapılan tespitlerle ilgili de bilgiler veren Eryiğit, “Bölgede gördük ki ağaçların büyük bir bölümü hasarlı. Hatta yıkılan, dalları devrilen, yolları kapatan, oradaki bankların ve masaların üzerine devrilen dallar ve ağaçlar var. Can ve mal güvenliği riskinin oluştuğu ortada. Derhal bölgeye pankartlar asarak vatandaşları ağaçların yakınlarında durmamaları konusunda uyardık. Daha sonra yaklaşık 4 ay öncesinde de Orman Bölge Müdürlüğü ağaç kesimleri için ihaleye çıktı. Aslında geç kalınmış bile diyebiliriz. Bu kesimler yapılmasaydı Gölcük Tabiat Parkı bir cinayet alanına dönüşmüş olacaktı” şeklinde değerlendirme yaptı.Gölcük Tabiat Parkı için sonbaharda ciddi bir peyzaj çalışması yapılacağını da anlatan Doğa ve Milli Parklar Koruma Şube Müdürü Hasan Eryiğit, “Sonbaharda Gölcük Tabiat Parkımızda bir peyzaj çalışması başlatacağız. Bölgeyi yeniden ağaçlandıracağız. Erguvan ağaçları, ıhlamur ağaçları gibi ağaçlar dikilecek. Yine Gölcük Tabiat Parkı’nda birçok düzenleme çalışması yapılacak” dedi.Önceliklerinin doğa ve insanların can ve mal güvenliği olduğunu anlatan Eryiğit, “Fotoğrafladığımız bazı durumlar. Örneğin bir dal oradaki oturma gruplarının üzerine devrilmiş. Masanın o demir-çelik aksamı yamulmuş. O oturma grubunda bir aile olsaydı oluşabilecek durumu düşünebiliyor musunuz? Hiç kimsenin endişesi olmasın ki Gölcük Tabiat parkımız da her hangi bir ağaç katliamı söz konusu dahil değildir ve buna asla müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.