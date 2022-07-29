29 Temmuz 2022 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Sıcaklar geliyor

Türkiye'de yarından itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girilecek. Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaları konusunda vatandaşları uyardı.



Okulların açılış tarihleri

Okulların açılış tarihleri belli oldu.. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek." dedi.



İlaçlara güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerin ilaç takip sisteminde düzenleme çalışmaları yapılacağını, eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesinin güncelleneceğini bildirdi.



İlhan İrem’e veda

Birçok unutulmaz şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, İstanbul'da hayatını kaybetti.



Gaza basıldı

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gazı denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik hatta 40 kilometrelik kısmın tamamlandığı ifade edildi.



Rekor artış

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 190,2 artarak 8 milyar 717 milyon dolar oldu.



Temsilcilerimiz turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir, rakiplerini eleyerek 3. eleme turuna yükseldi.

