Yeşilay Isparta Şubesi, SDÜ Genç Yeşilay, SDÜ Genç Kızılay Topluluğu ve ISUBÜ Genç Kızılay Topluluğu ilçelerde çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününde farkındalık oluşturmak, hem eğitim hem de şenlik düzenleme adına Yenişarbademli MYO’da bulundular.Program; Yenişarbademli MYO öğrencilerine eğitimler ile başladı. Öncelikle Yeşilay tanıtımı ve akabinde de “Akran Tütün Bağımlılığı” eğitimi SDÜ Genç Yeşilay Yönetim Kurulu Üyeleri, Akran Eğitimcileri Cihan Karakuş ve Havva Sinem Yakar tarafından verildi. SDÜ Genç Kızılay Topluluğu ve ISUBÜ Genç Kızılay Topluluğu olarak da üniversite öğrencilerine yönelik Kızılaycılık eğitimi verildi.Üniversite öğrencilerine eğitim gerçekleştirildikten sonra ilçedeki ilkokul ve ortaokullara yönelik SDÜ Genç Yeşilaycılar tarafından “Benim Kulübüm Yeşilay” Projesi gerçekleştirilerek tütün ve teknoloji noktasında farkındalık çalışmaları yürütüldü. SDÜ Genç Kızılay Topluluğu ve ISUBÜ Genç Kızılay Topluluğu tarafından ise ilkokul, ortaokul ve lisede “Kızılaycılık ve Deprem Bilinci” eğitimi gerçekleştirildi.Eğitimlerin ardından Yenişarbademli MYO bahçesinde bir şenlik havası oluşturuldu. Halat çekme, kaşık ile yumurta taşıma, çuval yarışı ve voleybol turnuvaları gerçekleştirildi. Eğlenceli yarışmaların ardından müzik ile öğrenciler eğlencelerini üst seviyeye taşıdı.Yenişarbademli MYO Ormancılık Bölümü Öğr. Gör.Selin TEKOCAK; “Bizleri kırmayıp gelen Yeşilay ve Kızılay ailelerine şahsım, öğrencilerim ve okulum adına çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz çok eğlenceli zamanlar geçirdi. Hem ilçemizde farkındalık sağlandı hem de sınavlar öncesi öğrencilerime motivasyon sağlandı. Tüm emeği geçenlerin yüreğine sağlık, çok teşekkür ederim. ” dedi.