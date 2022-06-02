Isparta il genelinde faaliyet gösteren 16 kadın kooperatifi Vali Aydın Baruş’u ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.Son yıllarda yapılan çalışmalarla kadın kooperatifi sayısı 19’a ulaşan Isparta’da kadın kooperatifleri faaliyet gösterdikleri bölgelerde üretime ve istihdama sundukları katkılarla dikkat çekiyorlar.Kadın kooperatifleriyle buluşmasında açıklamalarda bulunan Vali Baruş kadın emeğinin Isparta’da bu kadar yoğun ve güzel bir şekilde ortaya konmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek “Cumhurbaşkanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın büyük önem verdiği kadın kooperatiflerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte destek olmaya devam edeceğiz” dedi.Vali Baruş konuklarıyla tek tek tanışarak kooperatiflerin faaliyetleri, ürünleri ve talepleri hakkında bilgiler aldı ve konuklarının beraberlerinde getirdikleri yöresel ürünlerden oluşan hediyeleri kabul etti.