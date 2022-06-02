GÜL FESTİVALİ PROGRAMI, 3 GÜN NELER YAPILACAK?

3 HAZİRAN 2022 CUMA

Saat 09.30: Gül Koşusu (Gülkent Kavşağından başlayarak, Gülcü Meydanlığında sona erecek)

Saat: 14.00 Çelenk Sunumu – Protokol konuşmaları

Saat: 15.00 Açılış Korteji (Belediye ile 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı)

Saat: 15.00-16.00 arası çocuklara yönelik atölye çalışmaları (Isparta Meydan AVM)

Saat: 18.00 Sergi açılışları (Isparta Meydan AVM açık otoparkı)

Festival süresince Gül Fotoğraf ve El İşleme Halı Sergisi

Saat: 18.00-20.30 – Yarışma ve spor etkinlikleri (Fevzi Paşa İlkokulu Bahçesi)

Saat: 21.00 Seda Sayan Konseri (15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı)

4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ:

Saat 10.00 Güneykent Gül Bahçeleri Ziyareti ve Gül Hasadı

Saat:11.00 Gülbirlik Gül Fabrikası folklor gösterileri ve sportif gösteriler

Saat:18.30 Geri Dönüşüm Defilesi (Isparta Meydan AVM)

Saat: 10.00-20.00 arası Fevzi Paşa İlkokulu bahçesinde şişme balon oyun parkları ve çeşitli yarışmalar

Saat:20.30 Altay ve Niran Ünsal Konseri (15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı)

5 HAZİRAN 2022 PAZAR:

Saat: 14.00 Bahçelievler Mahallesi Sosyal Tesisleri Geri Dönüşüm Atölyesi açılışı

Saat:14.30-15.30 Dünya Çevre Günü yürüyüşü (Gökçay)

Saat: 16.00 Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Otobüsü açılışı (15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı)

Saat:12.00-15.00 arası Çocuk Atölyeleri

Saat: 21.00 Işın Karaca Konseri (15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı)

Isparta Uluslararası Gül Festivali başlıyor. Kortej yürüyüşüyle başlayacak festival kapsamında gül hasatları yapılacak, konserler verilecek, çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecek. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm vatandaşları 3 gün sürecek festival etkinliklerine davet etti.Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından 3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali cuma günü başlıyor. Festival kapsamında gül bahçelerinde gül hasadı yapılacak, farklı il ve ülkelerden gelen ekipler gösteriler düzenleyecek. Çocuklara yönelik atölye çalışmalarının da gerçekleştirileceği festival kapsamında 3 gün boyunca akşam ise konserler verilecek, yarışmalar düzenlenecek.Festival cuma günü saat 09.30’da Gül Koşusu ile başlayacak, Gülcü Mezarlığında kabri bulunan Gülcü İsmail Efendi kabri başında anılacak. Saat 14.00’da festival çelenginin Atatürk Anıtına sunulmasıyla devam edecek festival saat 15.00’da ise Belediye önünden başlayacak ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar sürecek olan açılış korteji ile sürecek.Isparta’nın gül kokulu bir şehir olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gülün Isparta’nın bir markası olarak kenti ön plana taşıdığını aktardı. Pandemi sürecinde Gül Festivalinin düzenlenemediğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, bu sürecin geride kaldığını ve festivali tekrar düzenlemeye başladıklarını ifade ederek, “3 gün sürecek olan festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.