Yeniden Değerleme Oranına Göre Vergi ve Cezalarda Artış

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yer aldı. Tebliğe göre, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 olarak belirlendi. Bu oran, Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergilerde, harçlarda, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV), araç muayene ücretlerinde, emlak vergisinde ve trafik cezalarında artışa işaret ediyor.

2024 yılında uygulanacak bu oran, 2023 yılında uygulanan oranın (%122,93) daha düşük olmasına rağmen vergi, harç ve cezalara önemli bir artış getirecek. Aşağıda, bazı vergi ve ceza kalemlerine ilişkin tahmini artışlar bulunmaktadır:

Trafik Cezaları:

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 1.506 TL (2023: 951 TL)

Ruhsatsız araç kullanma: 586 TL (2023: 370 TL)

Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 691 TL (2023: 436 TL)

Engelli otoparkını işgal: 1.384 TL (2023: 874 TL)

Kış lastiği taktırmamak: 4.015 TL (2023: 2.534 TL)

Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 6.439 TL (2023: 4.064 TL)

Pasaport Harçları (Temmuz 2023'teki %50 artış dikkate alındığında):

6 aya kadar: 1.639.00 TL (2023: 1.034.55 TL)

1 yıl: 2.396.50 TL (2023: 1.512.45 TL)

2 yıl: 3.912.50 TL (2023: 2.469.15 TL)

3 yıl: 5.558.00 TL (2023: 3.507.75 TL)

3 yıldan fazla: 7.833.00 TL (2023: 4.943.25 TL)

Yurt Dışı Telefon Harcı: