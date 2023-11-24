Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına, Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutan Vekili Albay Selim Gümüşcan, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.Vali Baruş, programın açılış konuşmasında öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, öğretmenlerin toplumun şekillenmesinde, medeniyetin inşasında temel unsurlardan biri olduğunu belirtti. Ayrıca, öğretmenlerin fedakarlık ve emeklerine teşekkür ederek, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu ifade etti.Programda, aday öğretmenlik dönemini tamamlayan öğretmenlere yemin töreni düzenlendi. Öğretmenlik mesleğine yeni adım atan öğretmenler, mesleklerine olan bağlılıklarını yemin ederek pekiştirdiler.Ayrıca, uzun yıllar öğretmenlik mesleğine emek veren ve emekli olan öğretmenlere teşekkür plaketleri takdim edildi. Vali Baruş, duayen öğretmenlere verdiği plaketlerle, emekleri ve katkıları için teşekkür etti.Program, öğretmenler tarafından hazırlanan halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Öğretmenler, hazırladıkları gösteri ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.Program, öğretmenler arasında dayanışma ve birlik duygularını pekiştirmenin yanı sıra, öğretmenlerin toplum içindeki değerini vurgulayarak, onlara hak ettikleri saygıyı gösterme amacıyla düzenlenmiş bir etkinlik oldu.