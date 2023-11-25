Isparta Yeni Otogar Alanında Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesi'nde son aşamaya gelen yeni otogar alanında asfaltlama çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önceki dönemden kalan projeleri tamamlama çabası içerisinde.Çalışmalar kapsamında peron bölgesinin asfaltı tamamlanmış durumda, ayrıca çevre düzenleme işlemleri devam ediyor. Yapılan değişikliklerle uzay çatı sistemi yerine düz çatı sistemi ve sandviç panel uygulaması gerçekleştirilmişti. Şu an itibariyle yazıhane bölgesi hazır hale getirilirken, restoran bölümünde cam montajı devam ediyor.İhaleyi alan yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirten yetkililer, yazıhane ve restoran bölümlerindeki düzenlemelerin sona erdiğini ifade etti. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfalt çalışmaları sayesinde peronlar bölgesinin asfaltı tamamlanmış durumda ve çevre düzenleme süreci devam ediyor.Ayrıca, otogara dönüş yolu güzergahı da açılarak çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Bu yolun asfaltlanmasıyla birlikte, bölge tam anlamıyla hazır hale getirilecek. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları da bölgedeki tüm alt yapı ihtiyaçlarını karşılamış durumda. Yeni otogar alanının tamamlanmasıyla birlikte, modern ve işlevsel bir otogarın hizmete girmesi bekleniyor.