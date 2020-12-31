İl Müdürümüz Murat Gevrek, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



İl Müdürümüz Murat Gevrek mesajında ; ‘’Acısıyla tatlısıyla 2020 yılını geride bırakarak 2021 yılına girmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.



Yeni yıl yeni hedefler, yeni umutlar, yeni başlangıçlardır. Her yeni yıl; umutların yeşerdiği, iyimserliğin canlandığı, geçmiş yılda yaşanan acı ve üzüntülerin bir nebze olsun unutulduğu, ümit ve heyecanla dolu yeni bir yılı karşılayacak olmanın mutluluğudur.



Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yeni yılda ilimiz için ortaya koyduğumuz hedefleri yarınlarımızın teminatı en büyük zenginliğimiz gençlerimiz ile birlikte el ele, gönül gönüle vererek gerçekleştirebilmenin gayreti içerisinde olacağız.



Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılı en samimi duygularımla kutluyor; 2021 yılının ülkemize, milletimize, gençlik ve spor ailemize ve kıymetli Ispartalı hemşerilerime huzur, barış, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum’’ dedi.





Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü



